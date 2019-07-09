Выпускник СОШ №10 Выборга сдал ЕГЭ по информатике на 98 баллов

Всего данный предмет в районе сдавали 64 человека.

Объявлены результаты ЕГЭ по информатике. В Выборгском районе экзамен по предмету сдавали 64 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Выпускник СОШ №10 Выборга Станислав Лобанков показал лучший результат, набрав 98 баллов.

Результаты ЕГЭ выпускники этого года получают в своей образовательной организации, а выпускники прошлых лет – в районном комитете образования. Также информация о результатах доступна на официальном сайте ЕГЭ в разделе "Проверить результаты ЕГЭ".

Ранее стало известно, что пятеро выборгских выпускников получили высокие баллы за ЕГЭ по английскому языку.

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