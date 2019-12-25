Пятеро выборгских выпускников получили высокие баллы за ЕГЭ по английскому языку

Всего данный экзамен сдавали 95 человек.

Стали известны результаты единого государственного экзамена по иностранному языку. В Выборгском районе ЕГЭ по английскому языку сдавали 95 человек. Все выпускники преодолели минимальный порог баллов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Кроме того, пятеро выпускников Выборга имеют высокобалльные результаты ЕГЭ по английскому языку.

Участники единого государственного экзамена по иностранному языку основного периода могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Прием заявлений будет осуществляться 7-8 июля.

Накануне в Выборгском районе начался второй этап приема заявлений в 1 класс.

Фото: Piter.tv