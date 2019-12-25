В Выборгском районе начался второй этап приема заявлений в 1 класс

Образовательные учреждения Выборгского района в 2021-2022 учебном году ожидают более 1900 первоклассников.

Во вторник, 6 июля, стартовал второй этап записи в 1 класс на 2021-2022 учебный год. Теперь заявления принимаются от родителей, дети которых не проживают на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории. Второй этап продлится до момента заполнения свободных мест, но завершится не позднее 5 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Как сообщила председатель комитета образования районной администрации Лариса Самченко, на данный момент в Выборге места для приема детей в 1 класс есть в школах №6, №12, №13 и №37, а также в СОШ №14 – в класс для детей с ограниченными возможностями здоровья.

С информацией о способах подачи заявлений и количестве вакантных мест в общеобразовательных организациях Выборга можно ознакомиться на сайте комитета образования районной администрации в разделе "Общее образование. Прием в первый класс".

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (81378) 3-58-74.

В конце июня стало известно, что выпускница школы №10 Выборга получила 100 баллов за ЕГЭ по обществознанию.

Фото: Piter.tv