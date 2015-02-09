Выпускница школы №10 Выборга получила 100 баллов за ЕГЭ по обществознанию

Объявлены результаты единого государственного экзамена по обществознанию. Всего в Выборгском районе предмет сдавали 233 выпускника. Лучший результат – 100 баллов –показала выпускница школы №10 г. Выборга Софья Петрова. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Среди лидеров также оказались ученицы выборгских общеобразовательных учреждений – гимназии №11 и школы №1. Ариадна Петракеева и Екатерина Труфанова набрали по 99 баллов.
Выпускники 2021 года могут узнать результаты ЕГЭ в образовательной организации, в которой обучаются. Выпускники прошлых лет – в комитете образования администрации МО "Выборгский район". Также результаты можно посмотреть на официальном интернет-ресурсе в разделе "Проверить результаты ЕГЭ".
Еще два выпускника из Выборгского района написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.
Фото: pixabay
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