Выпускница школы №10 Выборга получила 100 баллов за ЕГЭ по обществознанию

Среди лидеров также оказались ученицы выборгских общеобразовательных учреждений – гимназии №11 и школы №1. Ариадна Петракеева и Екатерина Труфанова набрали по 99 баллов.

Объявлены результаты единого государственного экзамена по обществознанию. Всего в Выборгском районе предмет сдавали 233 выпускника. Лучший результат – 100 баллов –показала выпускница школы №10 г. Выборга Софья Петрова. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Среди лидеров также оказались ученицы выборгских общеобразовательных учреждений – гимназии №11 и школы №1. Ариадна Петракеева и Екатерина Труфанова набрали по 99 баллов.

Выпускники 2021 года могут узнать результаты ЕГЭ в образовательной организации, в которой обучаются. Выпускники прошлых лет – в комитете образования администрации МО "Выборгский район". Также результаты можно посмотреть на официальном интернет-ресурсе в разделе "Проверить результаты ЕГЭ".

Еще два выпускника из Выборгского района написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.

Фото: pixabay