Полицейские задержали велосипедиста, подозреваемого в ограблении студентки

Под предлогом найти дорогу незнакомец подошел к девушке, схватил ее за плечи и повалил на тротуар.

Полицейские задержали велосипедиста, подозреваемого в разбойном нападении на студентку. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 14 ноября около 19:00 обратилась 17-летняя студентка медицинского колледжа. Девушка сообщила, что 10 минут назад ее ограбил мужчина на велосипеде. У дома 24 по Вознесенской набережной к ней подъехал мужчина на велосипеде. Под предлогом найти дорогу незнакомец подошел к девушке, схватил ее за плечи и повалил на тротуар. Угрожая потерпевшей ножницами, он отобрал у нее мобильный телефон, часы и два браслета.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства в квартире дома 29 по Миллионной улице. Подозреваемого доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Оперативники не исключают, что студентка может быть не единственной жертвой подозреваемого. Если вы пострадали от действий вышеуказанного мужчины, просьба сообщить по телефону 573-48-80.

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Видео: МВД