В Петербурге осудили подростков, которые насмерть забили прохожего в Шушарах

Потерпевший получил не менее 32 ударов в голову, около 27 ударов по телу, не менее девяти ударов по верхним и нижним конечностям.

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении четырех участников массовой драки, которые насмерть забили прохожего в Шушарах. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел в ночь на 10 октября 2020 года. Все четверо находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Под каким-то выдуманным предлогом они вступили в конфликт с прохожим и начали его серьезно избивать руками и ногами. После того, как потерпевший оказался на земле в практически бездыханном состоянии, ему прыгнули на голову ногами. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Судмедэксперты насчитали не менее 32 ударов в голову, около 27 ударов по телу, не менее девяти ударов по верхним и нижним конечностям.

Все четверо признали свою вину и раскаялись. Суд приговорил двоих к 8,5 и 9 годам в колонии строгого режима. Еще двое, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними, получили по 7 лет колонии общего режима.

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