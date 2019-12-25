Воткнувшая нож в спину матери жительница Ленобласти сама пришла в полицию

Пострадавшую с резаным ранением груди с повреждением лопатки и ребра госпитализировали.

В Ленобласти девушка, которая во время ссоры воткнула нож в спину матери, сама пришла в полицию. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Конфликт произошел рано утром 10 ноября в поселке Первомайское. 23-летняя безработная поругалась с 50-летней матерью и воткнула ей нож в спину. Пострадавшую с резаным ранением груди с повреждением лопатки и ребра увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Подозреваемую задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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Фото: pixabay.com