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Воткнувшая нож в спину матери жительница Ленобласти сама пришла в полицию
Сегодня, 10:08
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Воткнувшая нож в спину матери жительница Ленобласти сама пришла в полицию

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Пострадавшую с резаным ранением груди с повреждением лопатки и ребра госпитализировали.

В Ленобласти девушка, которая во время ссоры воткнула нож в спину матери, сама пришла в полицию. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Конфликт произошел рано утром 10 ноября в поселке Первомайское. 23-летняя безработная поругалась с 50-летней матерью и воткнула ей нож в спину. Пострадавшую с резаным ранением груди с повреждением лопатки и ребра увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Подозреваемую задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что житель Луги зарезал сожительницу, завернул ее тело в ковер и спрятал в сарае.

Фото: pixabay.com

Теги: нож в спину, семейная ссора
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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