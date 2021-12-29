Петербуржец после ссоры с женой ушел из дома, вернулся через три дня избитым

У пострадавшего диагностировали серьезные травмы головы.

Вечером 26 января в полицию Петербурга поступило сообщение от медиков НИИ скорой помощи. Они рассказали о госпитализации 43-летнего мужчины с травмами головы. Об этом стало известно Piter.TV.

Со слов потерпевшего, 24 января около 20 часов вечера у дома на Ленинском проспекте его избил неизвестный. Скорую помощь вызвала супруга петербуржца. Она рассказала, что вечером 22 января они поссорились с мужем, и он ушел из дома. 25 января мужчина вернулся домой избитым. Что случилось с супругом, женщина не знает.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, острой правосторонней субдуральной гематомой в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее появилось видео избиения водителя автобуса на Софийской.

Фото: Piter.TV