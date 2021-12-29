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Появилось видео избиения водителя автобуса на Софийской

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Водителя госпитализировали с сотрясением мозга.

Избиение водителя автобуса попало на видео. Об инциденте ранее писал Piter.TV. 

Пассажир по-хулигански вел себя в салоне. Он вышел на остановке на Софийской улице. Водитель решил выразить свое недовольство, разговор перерос в конфликт. К дебоширу присоединился его приятель, и они начали бить водителя.

В результате конфликта мужчина получил сотрясение мозга. После обследования его отпустили домой, он будет лечиться дома.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О том, что личность хулиганов установлены, пока не сообщалось. 

Видео: Piter.TV

Теги: водитель, драка, конфликт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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