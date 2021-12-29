Появилось видео избиения водителя автобуса на Софийской

Водителя госпитализировали с сотрясением мозга.

Избиение водителя автобуса попало на видео. Об инциденте ранее писал Piter.TV.

Пассажир по-хулигански вел себя в салоне. Он вышел на остановке на Софийской улице. Водитель решил выразить свое недовольство, разговор перерос в конфликт. К дебоширу присоединился его приятель, и они начали бить водителя.

В результате конфликта мужчина получил сотрясение мозга. После обследования его отпустили домой, он будет лечиться дома.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О том, что личность хулиганов установлены, пока не сообщалось.

Видео: Piter.TV