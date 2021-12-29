Петербуржец во время распития спиртного ранил ножом своего брата-близнеца

Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Петербурге задержали 34-летнего мужчину, который ранил ножом своего брата-близнеца. Об этом стало известно Piter.TV.

Ссора между родственниками вспыхнула во время распития спиртных напитков в квартире на проспекте Стачек. Один из братьев схватил нож и ударил им второго. Пострадавшего госпитализировали в Городскую больницу №26 с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости слева в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото: Piter.TV