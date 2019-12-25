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В Ленобласти дочь воткнула нож в спину матери и сбежала из дома
Сегодня, 9:41
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти дочь воткнула нож в спину матери и сбежала из дома

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Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Выборга.

В Выборгском районе Ленобласти 23-летняя девушка набросилась на 50-летнюю мать с ножом. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Конфликт между дочерью и матерью произошел рано утром 10 ноября в поселке Первомайское на улице Ленина. Безработная девушка поссорилась с мамой из-за воспитания своего ребенка. Во время ссоры она схватила нож и воткнула его в спину 50-летней женщине. После этого девушка сбежала из дома.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Выборга. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее в Петербурге полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом.

Фото: Piter.TV

Теги: мать и дочь, семейный конфликт
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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