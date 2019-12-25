Мужчина скончался на месте.

В Петербурге полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Накануне в полицию Пушкинского района поступило сообщение от мужчины, жена которого якобы упала на стекло и порезалась. У входа в подъезд правоохранители увидели мужчину, который попытался скрыться, увидев полицию. Мужчину попросили остановиться, однако он выхватил нож и стал угрожать им полиции. Согласно закону "О полиции", один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, однако мужчину это не остановило. Тогда полицейский выстрелил в мужчину, который скончался на месте.

В квартире же, откуда поступил вызов, полиция увидела сожительницу злоумышленника с множественными ножевыми ранениями. Её госпитализировали. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали, что вечером 30 октября местные жители поселка Шушары рассказали о стрельбе, которая сопровождалась погоней. По словам очевидцев, инцидент произошел у дома на Школьной улице.

Фото: Piter.TV