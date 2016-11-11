Видео: вечерняя перестрелка в Шушарах

По предварительной информации, пострадал мужчина.

В субботу вечером, 30 октября, очевидцы сообщают о стрельбе в Шушарах. Об этом они рассказали в группе "ДТП и ЧП, Петербург" соцсети "ВКонтакте".

По словам свидетелей, стрельба сопровождалась погоней. Инцидент произошел у дома на Школьной улице. На данный момент причина стрельбы неизвестна. Жители домов предполагают, что стреляли сотрудники правоохранительных органов в злоумышленника, пытавшегося скрыться от них. По версии других, "это были пьяные разборки"

На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, по предварительной информации, пострадал мужчина.

Ранее с острова Бегемот спасатели эвакуировали мужчину со сломанной ногой.

Видео: Вконтакте / Наталья Шикина

