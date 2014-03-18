С острова Бегемот спасатели эвакуировали мужчину со сломанной ногой

Они вывезли мужчину с острова, а затем передали прибывшим врачам для дальнейшей госпитализации.

В Ленобласти спасатели эвакуировали мужчину со сломанной ногой с острова Бегемот. Об этом 30 октября сообщили в группе региональной аварийно-спасательной службы в социальной сети "ВКонтакте".

В сообщении написали, что эвакуация потребовалась в связи с травмой пострадавшего. Работники поисково-спасательного отряда города Приозерска пришли на помощь пострадавшему. Они вывезли мужчину с острова, а затем передали прибывшим врачам для дальнейшей госпитализации.

Ранее в Ленобласти спасатели вывели из леса компанию из четырех человек. Молодых людей передали прибывшим родственникам.

Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО