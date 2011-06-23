В Ленобласти спасатели вывели из леса компанию из четырех человек

Молодых людей передали прибывшим родственникам.

В субботу, 30 октября, во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга вывели из леса компанию из четырех молодых людей, которые заблудились около деревни Рапполово.

Информация о происшествии появилась сегодня, 30 октября, на странице региональной аварийно-спасательной службы в социальной сети "ВКонтакте". Добавим, молодых людей передали прибывшим родственникам.

Ранее в Петербурге ищут 14-летнего подростка и его 10-летнюю сестру. Дети ушли из дома 27 октября. Об их местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО