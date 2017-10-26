В Петербурге ищут 14-летнего подростка и его 10-летнюю сестру

Дети ушли из дома 27 октября. Об их местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

В ночь на 28 октября в соцсетях появилась информация о пропаже двух несовершеннолетних детей. Ориентировку, в том числе, опубликовало региональное отделение "ЛизаАлерт" в своих аккаунтах.

14-летний подросток и его 10-летняя сестра ушли из дома 27 октября. На данный момент информации об их местонахождении никакой нет.

Подросток ушел из дома в серой куртке, темных джинсах, кроссовках и черной шапке. С собой у мальчика был ранец черного цвета. Девочка была одета в красное пальто, черные штаны и сапоги. Телосложение у обоих детей худощавое.

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Фото: pixabay.com