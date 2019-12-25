В больнице умерла 9-классница, выпавшая из окна многоэтажки на Петергофском шоссе

Девочка получила многочисленные травмы, врачи не смогли спасти ей жизнь.

Врачи Детской городской больницы №1 не смогли спасти жизнь 9-класснице, которая накануне выпала из окна лестничной площадки, расположенной между 8 и 9 этажами. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 26 октября в доме на Петергофском шоссе. 14-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, повреждением внутренних органов, закрытым переломом костей таза, обеих нижних конечностей, острой кровопотерей, травматическим геморрагическим шоком. В 01:50 27 октября девочка умерла.

Погибшая проживала вместе с матерью и отчимом. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее маленькая петербурженка попала в больницу после падения из окна.

Фото: Piter.TV