Маленькая петербурженка попала в больницу после падения из окна

Ребенок свалился на землю со второго этажа.

В Невском районе 4-летняя малышка оказалась в больнице после падения из окна. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне, 23 октября, в доме № 15 по улице Полярников. Мать ребенка, 46-летняя петербурженка, ушла в магазин, оставив дочь одну в квартире. Девочка забралась на подоконник и рухнула вниз со второго этажа.

Малышку госпитализировали в детскую больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы.

Известно, что семья маленькой пациентки на профилактических учетах не состоит. 53-летний отец ребенка проживает отдельно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Елизаветинской больнице не смогли спасти девушку, которая выпала из окна.

Фото: Piter.tv