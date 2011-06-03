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Маленькая петербурженка попала в больницу после падения из окна
Сегодня, 11:41
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Маленькая петербурженка попала в больницу после падения из окна

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Ребенок свалился на землю со второго этажа.

В Невском районе 4-летняя малышка оказалась в больнице после падения из окна. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне, 23 октября, в доме № 15 по улице Полярников. Мать ребенка, 46-летняя петербурженка, ушла в магазин, оставив дочь одну в квартире. Девочка забралась на подоконник и рухнула вниз со второго этажа. 

Малышку госпитализировали в детскую больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы. 

Известно, что семья маленькой пациентки на профилактических учетах не состоит. 53-летний отец ребенка проживает отдельно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Елизаветинской больнице не смогли спасти девушку, которая выпала из окна.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, падение оз окна, ребёнок выпал из окна, родители, скорая помощь, улица полярников
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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