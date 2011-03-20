В Елизаветинской больнице не смогли спасти девушку, которая выпала из окна

По данным источника, девушка лечилась в больнице от коронавируса.

В воскресенье, 17 октября, в Елизаветинской больнице девушка выпала из окна. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, девушка лечилась в больнице от коронавируса. Она попала в клинику после осложнения. Трагический инцидент произошел спустя несколько дней после кончины родителей девушки, которые не пережили заболевание ковидом. Сообщается, что девушка была в подавленном состоянии.

По данным Фонтанки, девушка работала ортодонтом. Она была из семьи петербургский врачей: ее мать была доктором медицинских наук, профессором кафедры клинической лабораторной диагностики в одном из медицинских университетов, а отец, кандидат медицинских наук, ассистента кафедры челюстно-лицевой хирургии в одном из медицинских университетов.

Ранее в петербургских стационарах лежат почти 7 тысяч больных коронавирусом.

Фото: Piter.tv