В петербургских стационарах лежат почти 7 тысяч больных коронавирусом

За сутки в стационары поступили 493 человека.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 15 октября. Согласно документу, в стационарах лежат 6 975 человек с коронавирусом и пневмониями.

Сегодня в коронавирусных больницах свободно 29,1% коечного фонда (накануне – 29,8%). В стационарах находятся 6 975 человек, из них 617 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 301 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат также 352 человека, в "Заре" – 615 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 209 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 33 475 человек.

Тем временем городские больницы продолжают переводиться на лечение пациентов с коронавирусом. Ранее стало известно, что с 16 октября городская больница №2 полностью переводится на лечение больных COVID-19.

Фото: Piter.tv