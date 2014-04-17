Городская больница №2 полностью переводится на лечение больных COVID-19

Больница переводится с 16 октября.

С 16 октября петербургская многопрофильная больница №2 начнет принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Для коронавирусных больных в медучреждении развернули 1011 инфекционных коек, из них 86 – реанимационных.

Пациенты, которых нельзя выписать на амбулаторное лечение, были переведены в другие стационары Петербурга. Оказание плановой и экстренной помощи приостановлено и обеспечивается силами других медицинских учреждений. пресс-служба комитета по здравоохранению

Также в пятницу, 15 октября, в Александровской больнице дополнительно развернули 151 койку. Теперь в медучреждении развернуто 551 койка для больных коронавирусом.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец предупредил горожан о возможных коронавирусных ограничениях. Он также заявил, что поддержит новые ограничения из-за высокого числа заразившихся.

Фото: Piter.tv