Городская больница №2 полностью переводится на лечение больных COVID-19

С 16 октября петербургская многопрофильная больница №2 начнет принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.
Для коронавирусных больных в медучреждении развернули 1011 инфекционных коек, из них 86 – реанимационных.
Пациенты, которых нельзя выписать на амбулаторное лечение, были переведены в другие стационары Петербурга. Оказание плановой и экстренной помощи приостановлено и обеспечивается силами других медицинских учреждений.
пресс-служба комитета по здравоохранению
Также в пятницу, 15 октября, в Александровской больнице дополнительно развернули 151 койку. Теперь в медучреждении развернуто 551 койка для больных коронавирусом.
Ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец предупредил горожан о возможных коронавирусных ограничениях. Он также заявил, что поддержит новые ограничения из-за высокого числа заразившихся.
Фото: Piter.tv
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