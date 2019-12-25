В петербургских стационарах свободно 29% коек для больных COVID-19

За сутки в больницы поступили 555 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 14 октября. Согласно документу, в Петербурге свободны 29,8% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом (накануне – 31,4%).

За сутки в стационары поступили 555 петербуржцев (накануне – 436 человек), а выписались 512 человек. В настоящее время в больницах находятся 6 863 человека, из них 607 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 283 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 331 человек, в "Заре" – 596 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 209 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 32 634 человека.

В связи с ростом заболеваемости ковидом в Петербурге ужесточили ограничения. В начале недели в городе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых граждан. Также в Петербурге могут ввести QR-пропуска для входа во все заведения.

Фото: Piter.tv