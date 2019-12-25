Маленькая петербурженка выжила после падения из окна 9-го этажа

Инцидент произошел накануне днем на Петергофском шоссе.

Накануне днем, 26 октября, в доме №1/1 по Петергофскому шоссе произошел несчастный случай. Как сообщает источник в правоохранительных органах, 14-летняя девочка осталась в живых после падения из окна девятого этажа. Прохожие, увидевшие подростка, вызвали скорую помощь.

Сотрудники полиции установили, что девочка выпала из окна лестничной площадки, расположенной между 8 и 9 этажами. Пострадавшего ребенка отвезли в детскую больницу №1. У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, повреждение внутренних органов, перелом таза, ног, острая кровопотеря.

Обстоятельства происшествия выясняют.

Ранее мы писали, что в петербургском отделе полиции задержанный укусил мужчину и ударил полицейского.

Фото: Piter.tv