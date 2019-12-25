В петербургском отделе полиции задержанный укусил мужчину и ударил полицейского

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Задержанный укусил мужчина в отделе полиции на Ленсовета. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 26 октября около 13:00. Пострадавшего с укушенной раной затылочной области головы отпустили домой после оказания помощи.

Также 32-летний задержанный, помимо этого, при сопровождении в больницу ударил в нос полицейского. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Летом этого года суд оштрафовал мужчину, который укусил полицейского в Пулково.

Фото: Piter.tv