  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургском отделе полиции задержанный укусил мужчину и ударил полицейского
Сегодня, 13:25
153
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В петербургском отделе полиции задержанный укусил мужчину и ударил полицейского

0 0

Выясняются  обстоятельства произошедшего.

Задержанный укусил мужчина в отделе полиции на Ленсовета. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 26 октября около 13:00. Пострадавшего с укушенной раной затылочной области головы отпустили домой после оказания помощи.

Также 32-летний задержанный, помимо этого, при сопровождении в больницу ударил в нос полицейского. Выясняются  обстоятельства произошедшего.

Летом этого года суд оштрафовал мужчину, который укусил полицейского в Пулково.

Фото: Piter.tv

Теги: ленсовета, полиция
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии