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Суд оштрафовал мужчину, который укусил полицейского в Пулково
Сегодня, 11:27
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Суд оштрафовал мужчину, который укусил полицейского в Пулково

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В общей сложности подсудимый заплатит 70 тыс. рублей.

Московский районный суд Петербурга оштрафовал мужчину, который укусил инспектора МВД России в Пулково. Об этом 4-го июня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Александра Чернявского осудили за применение насилия в отношении представителя власти. Суд установил, что 11-го апреля 2021-го года пассажир был в состоянии алкогольного опьянения на территории аэропорта. Нарушителя попросить предъявить документы и проследовать в дежурную часть полиции. Чернявский просьбой оказался недоволен и укусил одного из инспекторов за палец. 

Суд назначил Чернявскому штраф в размере 20 тыс. рублей. В пользу полицейского взыскали еще 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начинается строительство второй очереди Пулково. 

Фото: Piter.TV

Теги: полицейский, пулково, укус
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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