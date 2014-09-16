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В Красноярском крае нашли пропавших 13-летних школьниц
Сегодня, 13:48
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В Красноярском крае нашли пропавших 13-летних школьниц

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Родители не писали заявления в полицию о пропаже детей.

Сотрудники правоохранительных органов нашли двух 13-летних девочек, которые пропали несколько дней назад в Красноярском крае. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка ГУМВД.

Отмечается, что заявлений в полицию от родителей не поступало. В поиске школьниц был задействован весь личный состав отдела полиции города Лесосибирск.

Найдены. Живы.

из сообщения пресс-службы ГУМВД по Красноярскому краю

Напомним, 7 сентября две девочки отправились к подруге из города Лесосибирск в село Колесниково и решили там переночевать. После этого подростки перестали выходить на связь. Позже школьниц заметили прохожие и призвали их позвонить родителям, однако те проигнорировали данную просьбу. Директор учебного заведения, где учатся девочки, предположила, что их поступок может быть связан из-за конфликта с родителями.

Ранее в мусоропроводе многоэтажного дома на юго-западе Москвы обнаружили новорожденную девочку. 

Фото: Piter.tv

Теги: красноярский край, лесосибирск, побег из дома, пропажа детей
Категории: Новости России, Лента новостей,

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