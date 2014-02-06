Девочки должны были выехать из Колесниково в Лесосибирск.

Две российские школьницы пропали после поездки на такси. Об этом сообщается в Telegram-канале "Борус". По данным источника, инцидент произошел в Красноярском крае. Накануне девочки выехали из Лесосибирска в Колесниково. Там они должны были заночевать у подруги. Однако на следующий день дети перестали выходить на связь. Мать одной из пропавших сообщила полиции, что ее ребенок сел в такси, чтоб отправиться домой.

Местные жители объяснили, что видели школьник в автобусе по пути в Колесниково. Позже они заметили одну из девочек спящей на обочине дороги. Рядом с ней находился "какой-то парень". В МВД по региону заметили, что родители не подавали заявление о пропаже детей. Правоохранительные органы начали проверку.

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Фото: Piter.tv