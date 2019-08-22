Юная петербурженка забеременела после связи с 17-летним парнем

Молодые люди занялись сексом по обоюдному согласию.

Полиция Петербурга проводит проверку после информации о беременности девочки 2006 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Сигнал поступил из Детской городской больницы №71. К ним 6 сентября поступила несовершеннолетняя петербурженка с диагнозом "Ранняя беременность".

Установлено, что девочка встречается с 17-летним парнем. В июле 2021 года в квартире на проспекте Энгельса молодые люди по обоюдному согласию вступили в интимную связь.

Девочка проживает в неполной семье, на учете в ОДН не состоит.

Ранее петербуржца обвинили в изнасиловании школьницы, совершенном три года назад.

Фото: pexels.com