Выжившая малышка передана врачам.

Новорожденную девочку нашли в мусоропроводе на юго-западе Москвы. Об этом рассказали представители столичной прокуратуры в собственном Telegram-канале. В надзорном ведомстве пояснили, что ребенок выжил. Его обнаружили местные жители в жилом доме по Литовскому бульвару. По оценкам медиков, пострадавшей - не более суток. Сейчас пациентка передана врачам для оказания ей необходимой помощи. На теле ребенка нет видимых повреждений. При этом малышка была завернута в полиэтиленовый пакет.

В помещении мусоропровода жилого домa на Литовском бульваре обнaружен новорожденный ребенок. пресс-служба прокуратуры Москвы

После установления личности родителей прокуратура даст правовую оценку их действий. К изучению обстоятельств инцидента также привлечены следователи по региону.

При опрокидывании судна под Мурманском погиб один человек и трое пропали.

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы