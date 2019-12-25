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Новорожденную девочку нашли в мусоропроводе на юго-западе Москвы
Сегодня, 10:41
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Новорожденную девочку нашли в мусоропроводе на юго-западе Москвы

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Выжившая малышка передана врачам.

Новорожденную девочку нашли в мусоропроводе на юго-западе Москвы. Об этом рассказали представители столичной прокуратуры в собственном Telegram-канале. В надзорном ведомстве пояснили, что ребенок выжил. Его обнаружили местные жители  в жилом доме по Литовскому бульвару. По оценкам медиков, пострадавшей - не более суток. Сейчас пациентка передана врачам для оказания ей необходимой помощи. На теле ребенка нет видимых повреждений. При этом малышка была завернута в полиэтиленовый пакет.

В помещении мусоропровода жилого домa на Литовском бульваре обнaружен новорожденный ребенок.

пресс-служба прокуратуры Москвы

После установления личности родителей прокуратура даст правовую оценку их действий. К изучению обстоятельств инцидента также привлечены следователи по региону.

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Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Теги: литовский бульвар, москва, мусоропровод, новорожденный, прокуратура
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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