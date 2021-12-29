Дочь до смерти избила мать-пенсионерку в квартире на Северном проспекте

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали 46-летнюю безработную по подозрению в жестоком избиении своей пожилой матери. Об этом стало известно Piter.TV.

Потерпевшую с множественными переломами грудной клетки, гематомами, кровоподтеками и ссадинами различных частей тела обнаружили в квартире на Северном проспекте. От полученных травм 69-летняя женщина скончалась.

В отношении дочери умершей возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". С места происшествия изъяли биоматериалы, постельное белье, 2 сорочки, телефон. Задержанную поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали, что сварщика смертельно ранили во время конфликта на петербургском заводе.

Фото: Piter.TV