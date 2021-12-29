Сварщика смертельно ранили во время конфликта на петербургском заводе

Труп с колото-резаным ранением шеи и подключичной области справа доставили в морг.

Вечером 24 января около парадной дома на улице Ковалевской нашли мужчину в крови. Об этом стало известно Piter.TV.

На теле обнаружили колото-резаное ранение шеи и подключичной области справа. Умершим оказался 31-летний гражданин Таджикистана, работающий сварщиком на петербургском заводе. Со слов брата, перед смертью он сообщил о конфликте на работе.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в квартире на проспекте Кузнецова нашли трупы мужчины и женщины.

Фото: Piter.TV