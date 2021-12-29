В квартире на проспекте Кузнецова нашли трупы мужчины и женщины

По словам родственников, они злоупотребляли алкоголем.

Полиция Петербурга проводит проверку после обнаружения двух трупов в квартире на проспекте Кузнецова. Об этом стало известно Piter.TV.

Тела 69-летней пенсионерки и 53-летнего безработного без внешних признаков насильственной смерти лежали на диване в двухкомнатной квартире. По словам родственников, и мужчина, и женщина злоупотребляли алкоголем. Долгое время они не выходили на связь, дверь в квартиру не открывали.

Трупы направили в морг на экспертизу. С места происшествия изъяли 1 бутылку из-под водки и 1 рюмку. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в квартире на проспекте Королева нашли повешенным 7-классника.

Фото: Piter.TV