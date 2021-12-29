В квартире на проспекте Королева нашли повешенным 7-классника

Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

Днем 20 января в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение о трупе 13-летнего подростка в квартире на проспекте Королева. Об этом стало известно Piter.TV.

Тело школьника, ученика 7 класса, нашли повешенным, без внешних признаков насильственной смерти. Труп направили в морг для проведения экспертизы.

Подросток проживал с матерью, врачом-неврологом ВМА. На учете в ПДН не состоял.

Ранее мы писали, что труп мужчины с травмой затылка нашли в ванной на Байконурской улице.

Фото: Piter.TV