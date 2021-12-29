Труп мужчины с травмой затылка нашли в ванной на Байконурской улице

Полиция Петербурга проводит проверку после обнаружения трупа 37-летнего мужчины в квартире на Байконурской улице. Об этом стало известно Piter.TV.
Дверь в квартиру пришлось вскрывать поисково-спасательной службе (она была закрыта щеколдой изнутри). Тело умершего лежало на полу в ванной комнате с травмой затылочной части головы.
Труп направили в морг для установления причины смерти. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что у дома в Ленобласти нашли труп мужчины с простреленной головой.
Фото: Piter.TV
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