Труп мужчины с травмой затылка нашли в ванной на Байконурской улице

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Петербурга проводит проверку после обнаружения трупа 37-летнего мужчины в квартире на Байконурской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Дверь в квартиру пришлось вскрывать поисково-спасательной службе (она была закрыта щеколдой изнутри). Тело умершего лежало на полу в ванной комнате с травмой затылочной части головы.

Труп направили в морг для установления причины смерти. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что у дома в Ленобласти нашли труп мужчины с простреленной головой.

Фото: Piter.TV