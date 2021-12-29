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Труп мужчины с травмой затылка нашли в ванной на Байконурской улице
Сегодня, 8:42
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Труп мужчины с травмой затылка нашли в ванной на Байконурской улице

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В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Петербурга проводит проверку после обнаружения трупа 37-летнего мужчины в квартире на Байконурской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Дверь в квартиру пришлось вскрывать поисково-спасательной службе (она была закрыта щеколдой изнутри). Тело умершего лежало на полу в ванной комнате с травмой затылочной части головы.

Труп направили в морг для установления причины смерти. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что у дома в Ленобласти нашли труп мужчины с простреленной головой.

Фото: Piter.TV

Теги: труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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