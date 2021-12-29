У дома в Ленобласти нашли труп мужчины с простреленной головой

С места происшествия изъяли пистолет и гильзу.

В среду, 19 января, в дежурную часть полиции поступило сообщение о трупе мужчины возле дома на улице Лесной в деревне Новополье Ломоносовского района Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

Умершим оказался 51-летний местный житель. У него обнаружили огнестрельное ранение в голову. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

С места происшествия изъяли пистолет и гильзу. В доме нашли двуствольное ружье со следами переделки (обрез), газовый пистолет, снаряженный 8 патронами, три коробки с патронами, строительные патроны, патроны к травматическому пистолету. Изъятое будет направлено на экспертизу.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Оружие на умершего не зарегистрировано.

Ранее в заброшенном доме в Ленобласти нашли труп, объеденный животными.

Фото: Piter.TV