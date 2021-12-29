В заброшенном доме в Ленобласти нашли труп, объеденный животными

Тело неизвестного долгое время пролежало в здании и успело разложиться до костей.

Вечером 18 января в дежурную часть поступило сообщение о трупе неизвестного в частном заброшенном доме в городе Любань на Ленинградском шоссе. Об этом стало известно Piter.TV.

Стражи порядка нашли в здании разложившееся тело неустановленного человека, предположительно мужского пола. Оно было частично объедено животными и успело разложиться до костей. Возраст умершего определить невозможно.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти. С места происшествия изъят нож, молоток, биоматериалы, след обуви.

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Фото: Piter.TV