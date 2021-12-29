Из окна многоэтажки на Будапештской выпал мужчина с шизофренией

От полученных травм пострадавший скончался.

Накануне во Фрунзенском районе Петербурга произошел несчастный случай. В ночь на 18 января из окна многоэтажки выпал 41-летний мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.

Трагедия разыгралась на Будапештской улице. В полицию обратился мужчина, который обнаружил под окнами дома тело человека.

Погибший упал с 8 этажа. Известно, что он проживал вместе с отцом и состоял на учете в психоневрологическом диспансере с шизофренией. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что задержана мать новорожденной девочки, труп которой нашли в квартире на Энергетиков.

Фото: Piter.TV