Пьяный сын до смерти избил пожилого отца в квартире на Товарищеском проспекте

На теле погибшего обнаружили кровоподтеки и ссадины.

В Петербурге задержали 43-летнего мужчину по подозрению в жестоком избиении 72-летнего отца. От полученных травм пострадавший скончался. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратилась дочь умершего. Она рассказала, что в квартире на Товарищеском проспекте обнаружила труп отца с признаками насильственной смерти. Мужчина лежал на диване в одной из комнат с кровоподтеком в области левого глаза, ссадинами носа и правого плеча.

В квартире также находились сын и жена пенсионера в состоянии алкогольного опьянения. Сына задержали. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в квартире на Гражданском нашли мертвым 17-летнего подростка с ДЦП.

Фото: Piter.TV