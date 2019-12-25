В квартире на Гражданском нашли мертвым 17-летнего подростка с ДЦП

До последнего времени он находился в хосписе на лечении, 27 ноября его забрали домой.

В понедельник, 29 ноября, в квартире на Гражданском проспекте нашли труп 17-летнего подростка без внешних признаков насильственной смерти. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что у подростка было ДЦП с детства, был лежачим. До последнего времени он находился в хосписе на лечении. 27 ноября его забрали домой.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти. Подросток проживал с безработной матерью. Семья на учете не состоит.

Ранее мы писали, что петербурженка дома родила мертвого ребенка и попала в реанимацию.

Фото: Piter.TV