Петербурженка дома родила мертвого ребенка и попала в реанимацию

Труп младенца нашли в квартире на Предпортовом проспекте.

В Петербурге проводят проверку после обнаружения в квартире на Предпортовом проспекте трупа новорожденного мальчика. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратился 33-летний мужчина, инженер производственного отдела ООО "КДРМ", который рассказал, что его 30-летняя жена родила в домашних условиях ребенка. Мальчик не дышал.

Мать госпитализировали в роддом №16 и поместили в реанимацию. Труп ребенка направили в морг для установления причины смерти.

Семья полная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы писали, что подросток разбился насмерть, упав с балкона многоэтажки на улице Передовиков.

Фото: Piter.TV