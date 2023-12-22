После домашних родов в Петербурге женщина попала в реанимацию

В Перинатальный центр СПбГПМУ госпитализировали 36-летнюю женщину и двух ее детей из квартиры по улице Капитана Воронина.

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) спасают жизни двух младенцев после преждевременных домашних родов. Об это рассказали в пресс-службе учреждения 7 апреля.

В Перинатальный центр СПбГПМУ госпитализировали 36-летнюю женщину и двух ее детей из квартиры по улице Капитана Воронина. Все они находились в тяжелом состоянии. Одной из двойни – девочке – потребовались реанимационные мероприятия.

Петербурженка утверждает, что родила днем 6 апреля, ей помогал супруг. Документов об обследовании и эпидемиологическом сопровождении у мамы не оказалось. Пациентка отказывалась от лечения и настаивала на уходе домой. Медики Перинатального центра несколько раз разговаривали с ней и предупреждали о возможных последствиях: кровотечении, сепсисе и смерти. Женщина покинула учреждение, дети же остались.

Телефонограмма об этой ситуации передана в 19-й отдел полиции Петербурга.

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Фото: пресс-служба СПбГПМУ