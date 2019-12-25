В ГД предложили ужесточить регистрацию детей при домашних родах

Татьяна Буцкая рассказала о необходимости дополнительной защиты матери и малыша.

Законопроект об обязательном медицинском осмотре женщины и ребенка в течение трех дней после домашних родов направлен на отзыв в федеральное правительство. Поправки разработаны первым заместителем председателя профильного комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяной Буцкой, представляющей фракцию "Единая Россия". Текст соответствующего документа распространила пресс-служба политического деятеля по СМИ. Парламентарий из нижней палаты заметила, что документ об актах гражданского состояния предлагается дополнить новым пунктом. Заключение о состоянии родившей женщины будет выдаваться исключительно медицинской организацией, которая может проводить работу по специальностям "акушерство и гинекология" и "неонатология".

Принятие законопроекта позволит обеспечить своевременное выявление послеродовых осложнений и врожденных патологий, исключить возможность злоупотреблений при регистрации рождения, защитить права детей, рожденных вне медицинских организаций. пояснительная записка

В настоящее время для регистрации рождения ребенка, появившегося на свет вне роддома, достаточно предъявить в органах ЗАГС самого ребенка и заявление свидетеля, присутствовавшего при родах. При этом медицинское освидетельствование не требуется. Татьяна Буцкая уверена, что отсутствие обязательного медицинского подтверждения факта рождения ребенка создает в стране возможность для злоупотреблений. В том числе речь идет о регистрации фиктивного рождения детей для последующего получения материнских выплат со стороны государства. Также отмечается, что при родах вне роддома женщина и ребенок лишаются своевременной квалифицированной медицинской помощи.

Фото: Piter.tv