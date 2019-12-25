В ГД призвали отменить бахилы в больницах и поликлиниках

Депутат Бадма Башанкаев считает, что бахилы разносят грязь максимально далеко от входа.

Использование бахил в медицинских организациях создает больше проблем, чем пользы. Вместо них на территории больниц и поликлиник стоит внедрить применение грязезащитных трапов и ковриков. Соответствующей информацией перед журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Законодатель отметил, что выступает против использования бахил, если речь не идет о чистых помещениях, к которым на территории нашего государства относятся операционные, реанимационные и прочие помещения.

В обычной жизни бахилы создают больше проблем: они теряются, из них выливается грязь, о них запинаются, на них поскальзываются. Вместо этого правильнее было бы организовывать грязезащитные коврики и трапы на входе... Бахилы - это способ донести грязь в больнице максимально далеко от входа. Бадма Башанкаев, депутат ГД РФ

Парлаентарий из нижней палаты признал то, что использование альтернативных способов защиты от загрязнений требует больших затрат со стороны властей. Однако, по его словам, это решение будет гораздо более выгодным, чем тратить финансирование на бахилы и собирать большое количество грязи во входных группах и самих учреждениях.

Фото: Piter.tv