Петербуржцу, который убил отца и сбросил останки в Смоленку, вынесли приговор

Убийство произошел после ссоры.

Мужчине, который убил и расчленил отца, вынесли приговор. Петербуржца признали виновным и назначили ему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Суд установил, что 13 ноября подсудимый выстрелил из охотничьего карабина в голову своего отца в квартире на Новосмоленской набережной. После этого он расчленил тело, части поместил в 2 сумки и выбросил останки в реку Смоленку.

На металлическую тележку с баулом на молнии 16 ноября наткнулся сотрудник строительной компании. Он заметил сумку во время работ по укреплению набережной. В сумке находились туловище, руки и голову мужчины, а также паспорт на имя 66-летнего петербуржца, зарегистрированного на Новосмоленской набережной.

Фото: Telegram / Mash на Мойке