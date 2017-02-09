Стали известны детали убийства и расчленения пенсионера, тело которого нашли на берегу Смоленки

Задержан сын убитого, который расправился с отцом из-за квартирного вопроса.

В Петербурге расследуют убийство пенсионера, тело которого нашли расчлененным на берегу реки Смоленки. Piter.TV узнал детали случившегося от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратился сотрудник строительной компании. Днем 16 ноября во время работ по укреплению набережной он наткнулся на металлическую тележку с баулом на молнии. Рабочий предположил, что там могут быть фрагменты человеческого тела.

Догадки заявителя подтвердились. В сумке нашли туловище, руки и голову мужчины. Также там лежал паспорт на имя 66-летнего петербуржца, зарегистрированного на Новосмоленской набережной.

"По горячим следам" был задержан 35-летний сын убитого. По версии следствия, 13 ноября около 17 часов мужчина поссорился с отцом из-за квартирного вопроса и выстрелил ему в голову из охотничьего ружья "Вепрь 205/03". После сын лобзиком расчленил тело родителя и ночью вынес останки в двух хозяйственных сумках, выкинув их с Новосмоленской набережной в Смоленку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Стражи порядка изъяли охотничье ружье, одежду и отпечатки пальцев. Расследование продолжается.

Ранее пьяный петербуржец в ходе ссоры убил сожителя матери солевой лампой.

Видео: Telegram / Mash на Мойке