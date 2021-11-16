В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении отца

Тело погибшего было найдено в сумке, которая оказалась днем в реке Смоленке.

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении отца. Его тело было найдено в сумке, которую нашли днем в реке Смоленке. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Около 13 часов в полицию поступило сообщение. Выяснилось, что при проведении работ по ремонту набережной Смоленки у дома №20 по улице Кораблестроителей рабочие обнаружили мешок, в котором находились расчаленные останки 66-летнего жителя Василеостровского района. Он проживал в доме на Смоленской улице. Позже полиция задержала 35-летнего сына погибшего, подозреваемого в убийстве отца.

По версии следствия, в воскресенье, 14 ноября, в квартире дома на Смоленской улице между отцом и сыном произошел конфликт. В ходе выяснений отношений сын выстрелил в отца из из охотничьего ружья, после чего расчленил тело и выкинул его в реку Смоленку. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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