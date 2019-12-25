Пьяный петербуржец в ходе ссоры убил сожителя матери солевой лампой

Потерпевший получил смертельную травму головы.

В Петербурге задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве сожителя матери. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Конфликт между двумя мужчинами произошел 15 ноября в квартире на Суворовском проспекте. В ходе ссоры петербуржец схватил солевую лампу и ударил ей по голове своего оппонента. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали "по горячим следам". Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Из квартиры изъяли следы рук, дактокарту трупа, след обуви, тапки, солевую лампу, футболку и биоматериалы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в Петербурге осудили подростков, которые насмерть забили прохожего в Шушарах.

Фото: Piter.TV