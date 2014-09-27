Убивший своего отца в квартире на улице Бадаева петербуржец помещен в реанимацию

Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Петербуржец, которого задержали по подозрению в убийстве своего отца в квартире на улице Бадаева, находится в больнице в тяжелом состоянии. Предварительно, мужчину поместили в отделение реанимации. Об этом 12 июня пишет "Фонтанка".

Напомним, по версии следствия, 43-летний подозреваемый в ходе конфликта нанес своему отцу удары по голове и шее. В результате последний скончался. После этого во дворе мужчина попытался нанести удары отверткой полицейским, прибывшим на место происшествия для его задержания.

Задержать буйного жителя Петербурга получилось лишь после выстрела в ногу. Тело его отца обнаружили случайно: в квартиру пришла 73-летняя соседка, которая пожаловалась на воду, капающую с потолка. Неадекват ударил ее, а после этого накинулся на фельдшера "скорой".

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу