По факту убийства мужчины в квартире на улице Бадаева возбуждено уголовное дело

Следствие установило, что подозреваемый, находясь в квартире жилого дома по улице Бадаева, в ходе конфликта нанес своему отцу удары по голове и шее. В результате последний скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По подозрению в совершении этих преступлений задержан 43-летний местный житель. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следствие установило, что подозреваемый, находясь в квартире жилого дома по улице Бадаева, в ходе конфликта нанес своему отцу удары по голове и шее. В результате последний скончался. После этого во дворе злоумышленник попытался нанести удары отверткой полицейским, прибывшим на место происшествия для его задержания.

Следователями и криминалистами следственных подразделений регионального ГСУ осмотрено место происшествия, где изъято, предположительно, орудие преступления, а также планируется назначение комплекса судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что задержан второй подозреваемый в убийстве мигрантки в парке Сосновая Поляна в 2006 году.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу