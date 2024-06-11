На Бадаева мужчину под наркотиками задерживали с помощью оружия. В его квартире нашли обезглавленный труп

Агрессором оказался 44-летний местный житель, находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Неожиданную картину увидели полицейские в квартире жителя Невского района Петербурга, которого пришлось задерживать со стрельбой 11 июня. В квартире на Бадаева лежал труп мужчины с отсечённой головой.

По данным "Фонтанки", после задержания 44-летнего жителя улицы Бадаева сотрудники полиции поднялись в его квартиру, где обнаружили следы крови и расчленённое тело мужчины. По предварительной информации, это отец задержанного. Предположительно, сын расправился с ним под воздействием наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе МВД, 11 июня около 11:40 в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома 14 корпус 1 по улице Бадаева неадекватный мужчина сначала избил 73-летнюю пенсионерку, после чего с отверткой набросился на фельдшера, который приехал для оказания помощи избитой женщине. Удар отвёртки угодил в мобильный телефон, находившийся в нагрудном кармане фельдшера, поэтому обошлось без ранения.

На требования прибывших полицейских прекратить противоправные действия буйный мужчина отреагировал крайне агрессивно и попытался напасть и на полицейских. Полицейскому пришлось применить оружие, агрессивный мужчина был ранен в ногу.

Агрессором оказался 44-летний местный житель, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Теперь полицейским придётся разбираться и с найденным в квартире задержанного трупом.

Ранее в квартире на Краснопутиловской погибла молодая пара.

Видео: Telegram/ Mash на Мойке